油價要拉7連漲了！國際原油升不停，中油下周一預計調漲汽、柴油價每公升1.7與1.8元，但是碰到亞臨最低價，實際漲幅會縮小至0.7與0.8元。但主要油品95無鉛牌價還是上看22.8元，回到3個月來的高點。

下周汽車進加油站，50公升油箱加滿會多出35元。而國內油價從5月4日開始就一路上漲，下周再調，會是一波7連漲。汽油累積已回升5.2元，加滿油箱油錢實際多出260元。

油價之所以續漲，是因為OPEC與俄羅斯組成的OPEC＋減產協議曝光，加以經濟重啟樂觀，中東指標原油均價每桶提升至41美元，加計匯率比上週高出5.2％。依據中油浮動油價機制，汽油每公升需漲1.7元、柴油每公升1.8元。

但是受限南韓油價調的緩慢，為了維持亞臨最低價，國內汽柴油價漲幅受限，估計只會各漲0.7與0.8元。實際漲幅還要看最近兩天國際原油走勢與南韓當地油站調整狀況而定。

如果95無鉛回到22.8元，國內油價會是自3月16日後，3個月來新高。下一波高點95無鉛是否挑戰25元，將是國內民生關注焦點。

(中時 )