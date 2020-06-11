健保署公告，8月起自付醫材訂上限，在醫界出現強大反彈聲浪，民眾也議論不斷，而有網友在臉書發起「別當冤大頭！房價8月起應設『每坪上限』全台9成房屋均要降價！估計1300萬人受惠」的活動，直言，醫材設上限，房價更該設。

健保署日前公告，8月起自付醫材將訂上限，近9成的醫材都要調降，對此，胸腔重症醫師蘇一峰更發文怒嗆，醫材研發時間長，上市還要與官方搏鬥，真不懂為何要砍自付醫材的收費，若因此尖端醫療出走台灣，我醫療水準將倒退20至30年。

而網友則在臉書發起活動，繼健保署德政設置自費醫材上限造福13萬人之後，吾等相信政府優質的領導能力必能透過「每坪房價」設上限造福1300萬人！長期以來，各地房價不一遭人詬病已久，許多民眾買貴被當冤大頭。

該網友表示，若政府盤點各地房價，必能訂出合理的房價上限，讓八成九的房價都要調降！也呼籲全國鄉親串連支持內政部設定房價每坪上限，造福1300萬薪苦人民！而該活動也吸引了逾9千人要參加。

(中時電子報)