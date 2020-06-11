行政院會今（11）日拍板「台灣顯示科技與應用行動計畫」，未來五年投入177億元，結合顯示科技與零售、交通、醫療和育樂等領域，發展系統整合解決方案，以打造新技術、新應用，及商業模式，使我國顯示產業逐步轉型升級為 AI-enabled 智慧顯示科技應用產業，整體產業2030年突破2.5兆產值，引領新一波產業榮景。

「台灣顯示科技與應用行動計畫」自2020年至2024年推動，希望實現「Beyond Display-透過新興顯示科技與應用建構2030智慧生活」願景。終極目標，2030年顯示技術產品、服務和解決方案市占率全球第一； 跨域多元示範場域全球第一；虛實融合系統主要供應國如展演場域、數位教育、電競等垂直應用領域；提供全球任意形態顯示與感測製造驗證；建立循環新模式標竿；系統方案輸出產值全球第一；智慧顯示相關供應鏈產值達2.5兆元。

2019 年我國顯示科技產業產值達1.4兆元，就業人口15萬人，大尺寸、中小尺寸、TV/IT 面板及車用面板出貨均高居全球第二。行政院科技會報辦公室表示，全球顯示科技產業面臨激烈競爭，若我國無因應對策，預估到2030 年將面臨產值下滑5,000億元，就業人口流失5萬人困境。

科技會報辦公室指出，近年來大陸面板廠擴產積極，挾政策支持在全球市場低價競爭，使得台廠市占率大幅萎縮，而人才亦因無法發揮而持續流失。未來因應5G多元創新應用，全球 ICT產業逐步朝智慧物聯網（AIoT）發展，將衍生以各種垂直應用為導向的智慧顯示應用商機。

因此，推動「台灣顯示科技與應用行動計畫」，將採取三大發展策略，一、顯示器結合智慧應用將商機極大化；二、精進前瞻顯示技術，發展差異化優勢；三、打造健全環境奠定產業競爭力。以打造新系統與產品開發、新創、新事業、結盟策略夥伴布局拓展高附加價值市場，並以商業模式創新提升外溢效應，使我國顯示產業逐步轉型升級為AI-enabled智慧顯示科技應用產業，並透過補足供應鏈缺口，建立法規調適與配套機制，以內需落地帶動外銷。

同時，推動示範性應用與場域實證、發展智慧科技新實力、建構產業發展環境，建立以智慧零售、智慧移動、智慧醫療及智慧育樂四大應用之跨域合作聯盟及溝通機制，推動跨產業鏈及產官學研合作，整合系統方案連結場域建立實績。

(工商 )