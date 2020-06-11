長虹建設（5534）今（11）日召開股東會，董事長李文造表示，108年合併營收96.1億，稅後淨利31.7億，EPS10.93元，雖然比去年減少，但成績還算滿意！今年推案量共258億，原為住宅、商用不動產5:5，受台商資金回流，商用需求增，略為調整成4:6，未來獵地策略則走向「冷門」郊區。

去年長虹主要認列「長虹天際」41.3億元、「長虹天璽」12.5億元、「長虹陶都」12億元、「長虹天蔚」4.4億元、「明日綻」4億元、「長虹天馥」3億元、「長虹天薈」2億元、「世紀長虹」1億元，並採完工比例法認列安康科技大樓約5.8億元、租賃收入2.2億元。108年合併營收為96.1億元，較前一年度減少21%；稅後淨利31.7億元，年減24%，每股純益10.93元，會中通過發放現金股利6.3元。

李文造表示，前年較高主要是因為有一整棟辦公大樓賣給中華郵政壽險公司，去年則沒有整棟大樓出售，但能有如此成績，代表一般住宅銷售不錯，「能有這個成績，我認為還算滿意！」

李文造指出，過去台灣已經歷過SARS後房市大漲的狀況，這次對疫情來臨也都有心理準備，整體來看，這波疫情對房市衝擊不大，「不會像以前暴起暴落，呈現合理、緩慢的回升，但要回到2015年時期、上一波的高點，比較難。」

面對其他建設公司搶地，長虹近年則有一套購地哲學。長虹在台中清水的「長虹天擎」銷售不錯，帶動當地房市，讓李文造購地偏好「冷門」地區，在土地價格低檔前就進場，李文造透露近期購入位於員林火車站前約600坪土地，總銷約20億元，預備明年後推案。

「現在是『地主惜售，建商搶購』，土地一直漲，現在買地心臟要很強，土地搶手是因為利息低，養成一些建商很大膽，小心的人是會怕供過於求。」李文造表示，未來5年，長虹大概還有900億元的案量可推，不想跟人家搶高價土地。

另外，李文造也提到，未來房市推案量主要以都更及重劃區為主，現在大家對都更的接受度較高，未來都更量會起來，已完銷的「長虹詠吉」花20年整合，近期熱銷過半的「松德長虹」也是花了10年整合，未來都更整合速度會越來越快。

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(中時電子報)