16歲少年11日7時許在新北市淡水區持水果刀傷及10歲女童，造成自己左手撕裂傷、女童背部4公分撕裂傷。據悉，女童恐傷及內臟，目前正在引流手術，可能會在今晚或明早進行開刀；傷人少年中午12時許被帶回派出所，以黑色外套遮住頭部，面對媒體不斷詢問「為什麼要砍女童」、「跟他有甚麼嫌隙嗎？」均不發一語。

據了解，女童上學依序排隊量體溫時，遭16歲劉姓高中生持30公分水果刀劃傷，造成背部3處割傷，傷人的少年隨即遭39歲的江姓教師、78歲的許姓志工壓制在地，奪刀過程中造成少年左手約4公分刀傷，2老師與教官急忙報警通知，救護車到場後，協助將2人送醫，女童雖無生命危險，但仍在淡水馬偕醫院加護病房觀察中。

教育局表示，少年平時個性內向，沉默寡言，在學校表現正常，並看不出有任何異狀，現在已啟動輔導機制，並將請該校依法「教師輔導與管教學生辦法注意事項」，於學生身體自主權及人格發展權考量下，加強特定學生相關違禁物品檢查，並針對同一學校不同學制學生，要求未經同意不得隨意進入非學制區域。

(中時 )