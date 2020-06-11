「佩拉爾塔號」位置。記者提供

據了解，美軍勃克級神盾飛彈驅逐艦「佩拉爾塔號」（USS Rafael Peralta，DDG 115）於今(11)日出現在台灣北部東海海域，並向馬祖方向航行。後續航行目標未知。

美國海軍「佩拉爾塔號」於2017年服役，是第64艘勃克級驅逐艦，其具備新一代「整體防空與飛彈防禦」（IAMD）能力，除了執行巡弋、危機反應、制海、火力投射等各項任務，還能同時與空中、水面與水下目標接戰。

「佩拉爾塔號」5月10日時也曾巡弋東海，美國太平洋艦隊也發表相關照片，該艦官兵在甲板上排出「115」三個數字， 當時的115代表美國海軍在東海部署的天數，並指出「佩拉爾塔號」已部署在美國太平洋第七艦隊任務區。

「佩拉爾塔號」於5月15日時也曾出現在離大陸沿岸僅116海里的黃海渤海灣。而解放軍山東號及遼寧號航母當時皆在附近海域活動。

俄羅斯軍事專家利托夫金（Victor Litovkin）當時宣稱，「佩拉爾塔號」是在大陸海軍演習水域從事間諜活動。包括監視航空母艦的工作情況，確定其定位器、通訊工具的工作頻率。

此外，大陸遼寧海事局6月1日曾發布航行警告稱，6月2日至16日解放軍將在渤海執行軍事任務。

(旺報 )