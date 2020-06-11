五峰鄉羅山林道沿線林相狀闊雄偉，風景優美。（新竹林管處提供／羅浚濱新竹傳真）

遊客在羅山林道引火痕跡。（新竹林管處提供／羅浚濱新竹傳真）

五峰鄉羅山林道素有新竹秘境之稱，沿線林相狀闊雄偉，景色宜人，並經常可見雲海翻騰的美景，近年已成民眾遊憩的熱門地點，但遊客經常留下大量垃圾，破壞環境並有汙染部落飲用水源的疑慮，林務局新竹林管處將與部落協力共同維護山林資源及環境。

羅山林道早期為林業伐木運材所開闢，目前主要提供五峰鄉花園和竹林村部落民眾通行，周邊除了林相優美外，上到海拔1千米的高處，經常可俯瞰琉璃雲海在五指山和鬼澤山翻騰的美景。

新竹林區管理處接獲當地村長及居民反映，部落居民非常歡迎民眾到當地休閒活動，但部分遊客常在山林取木升火或烤肉，遺留大量垃圾，嚴重汙染及威脅部落住民賴以為生的水源。

新竹林管處長夏榮生極為重視，日前率隊前往實地勘查及意見交流後，將與花園、竹林部落村民合作進行山林巡護及環境維護、淨山活動，宣導森林區內不得亂丟垃圾及引火行為，違者將依違反森林法取締及裁罰，且連帶負民事賠償責任。

新竹林管處表示，除與部落村民達成協力維護山林資源和環境，該處近期將在羅山林道適當地點設置相關告示牌，宣導維護環境清潔、淨山、愛山的理念。

新竹林管處呼籲遊客落實無痕山林，在享受好山好水時，更要發揮公德心，尊重及珍惜自然，只留回憶不留垃圾，避免造成環境髒亂，影響山林周邊部落居民及其他親山活動民眾的權益。

(中時 )