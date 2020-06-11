吳師弦要一圓飛官夢。（高泉元提供／楊漢聲台東傳真）

王禹文選擇則加入陸軍裝甲部隊。（高泉元提供／楊漢聲台東傳真）

台東大學特教系畢業生吳師弦，放棄當老師的機會，選擇加入空軍一圓飛行夢，吳師弦加入大學儲備軍官訓團 (ROTC)，畢業後將到空軍官校訓練，準備挑戰翱翔天際的飛官夢，她說，知道飛官這條路很艱辛、很困難，但她從高中就很嚮往翱翔天空，守護台灣。

「有信心能當上飛官！」吳師弦說，她的個性適合當軍人，去當老師可能會K不乖的學生，其實家人一開始很不捨，但到最後都全力支持鼓勵她，大學寒暑假和例假日都到空軍官校及ROTC教育中心完成基礎訓練，畢業後要到空軍官校接受2年的飛行訓練，有信心可以完成。

為了一園飛官夢吳師弦現在每天跑3000公尺，吳師弦說，以前跑400公尺就累了，現在為了磨練體魄，每天堅持不間斷，而她2眼裸視各在0.8以上，能進入飛行訓練，目前比較擔心的是未來飛行會在空中暈眩，這是她必須克服的難題。

另外，除了吳師弦外，另1位同學王禹文則選擇則加入陸軍裝甲部隊，期許經過部隊精實的洗禮，做為任官基礎，吳師弦與王禹文2人攜手守護台灣。

台東大學校安中心主任教官高泉元表示，這次東大ROTC畢業生中，除吳師弦和王禹文2名女同學外，還有榮獲全國競技學程第1的洪敬評以及自願前往東引服務的慈浩鈞，4人都將授階少尉軍官，並分別展開個自精采的軍旅生涯。ROTC的畢業生月薪將近50K起跳，畢業後至少須服役5年，若吳師弦順利當上飛官，服役至少14年。

(中時 )