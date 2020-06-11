高雄市長韓國瑜遭罷免，明天將正式解職，其因市長身分被指定為中常委的資格連帶受影響。國民黨文傳會主委王育敏今天說，黨還沒有討論到指定中常委是否去職議題，但後續仍會重用韓，至於是否邀韓出任黨職，還要再討論；「若這個人的意見獲得重視，具體職務為何，就不是那麼重要」。

王育敏說，韓國瑜昨天出席在高雄的行動中常會時，也說將來可以在台北見，顯然地，國民黨當然會徵詢韓個人意願，看將來如何讓他繼續有一個角色來協助國民黨，讓他持續對黨做出貢獻，提供他認為重要的意見與看法。

由於國民黨副主席至今仍出缺，是否有可能聘韓國瑜出任副主席？王育敏表示，到目前為止沒有，之前黨主席江啟臣有講過，將來視需要聘任黨副主席，「有需要才會設」，但到目前為止沒有討論這個問題。

王育敏指出，韓國瑜是國民黨黨員，與江啟臣互動良好，2018為國民黨打了一場很漂亮勝仗，現在也還有很多庶民支持者，國民黨仍會繼續重用他，無論如何都會都會重視他的意見，至於具體職務為何，都還言之過早，「對國民黨而言，這個人的意見若獲得重視，具體職務為何，就不是那麼重要」。

(中時 )