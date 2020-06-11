上市營建股達麗建設（6177）董事長謝志長今（11）日在主持股東會後表示，上半年達麗台北市新案「達麗陽明大苑」每周來人優於預期，迄今已售6成多；進入下半年疫情後時代，達麗全台將大舉推案，全年新案公開可望逾200多億元。

謝志長表示，新冠肺炎疫情開始之初，雖房市來人及成交略受影響，普遍有下滑現象，但後續近月疫情趨穩，大解封，房市表現已逐漸加溫。

謝志長表示，達麗年初迄今在雙北市的預售和新成屋案場，銷售溫度佳。其中，5月才最新開案的台北市士林「達麗陽明大苑」，迄今已銷售6成多。

達麗今天股東會議程順暢簡單，僅半小時就完成。會中通過108年現金股利配發案，每股發放現金2元，股票股利1元，合計共3元。 達麗建設發言人陳志豪表示，今年甫開案的達麗北、中、南各案，都有不錯佳績。計畫今年新推出個案包括：第一季/高雄市達麗上東京/29.3億，第二季/新北市達麗麗水苑/5億， 台北市陽明大苑/40.3億，第四季台南市武東段37億，台中市廣明段/15億，台中市創研段/53億，另外北中南餘屋還有25億待售，總計全台推案銷售金額達200億元以上。

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