北市勞動局宣布，第14屆「勞動金像獎」影片徵選競賽正式開跑，凡2017年7月1日以後拍攝完成，並以勞動為核心議題的影片，均可報名，今年祭出歷屆最高的總獎金75萬元、首獎35萬元，歡迎踴躍參賽。

勞動局表示，勞動金像獎影片徵選競賽自2007年開辦，為全國唯一鎖定勞動議題、已連續辦理14年的影片徵選競賽，歷年表揚的優質勞動影片超過200部，今年活動特別邀請到獲得2屆台北電影獎最佳男配角、兩度入圍金馬獎的實力派演員鄭人碩，來擔任形象大使。

勞動局指出，今年總獎金提高至75萬元、首獎35萬元，是歷屆最高，徵件項目分為30分鐘以上的長片組及10分鐘以上、未達30分鐘的短片組，只要是2007年7月1日以後拍攝完成，並以勞動為核心議題的影片均可報名，歡迎與勞動權益、爭取勞動條件及促進勞動尊嚴相關的作品，踴躍參賽。

勞動局長陳信瑜表示，今年將首度結合「勞工影展」，10月8日至22日期間於光點華山電影院及南港喜樂時代影城等地放映，在疫情逆境中，本屆影展場次規模及片單數量均超過以往，特別由資深電影人姚經玉擔任策展人，精心挑選40部以上、貼近社會大眾日常生活的國內外優質勞動影片。

關於影片徵選競賽徵件期限，勞動局說明，截止日為7月31日，簡章及報名資訊可至勞動局網站或上「勞工影像嘉年華」活動官網查詢下載。

(中時 )