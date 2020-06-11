周三國際鐵礦石價格下跌超過1%，根據消息表示，上周來自澳洲和巴西的鐵礦石出貨量增加了500萬噸，分析師表示，近期鐵礦石出貨量上升並不代表供應出現轉折。

鐵礦石出貨量每周仍在波動，市場尤其關注巴西疫情狀況，迄今為止，巴西已有超過7萬人確診新冠病毒，死亡人數高達近4萬人，嚴重程度是世界第三高；位於巴西的鐵礦石主要生產公司淡水河谷(Vale)，甚至因為疫情礦區遭政府封鎖，如未來疫情仍無法控制，不排除降低鐵礦石生產量，價格可望上升。

昨日(10日) 62%國際鐵礦石價跌1.3美元，報每公噸103.85美元；65%國際鐵礦石價跌1.3美元，報每公噸117.25美元；58%國際鐵礦石價跌0.3美元，報每公噸93.65美元。

大連商品期交所9月鐵礦石下跌1.4％，至每噸760元人民幣（107.47美元）；上海期交所10月螺紋鋼跌0.4％，熱軋卷期貨跌0.4％至每噸3,516元人民幣。(商品行情網)

(時報資訊)