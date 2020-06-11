據住展雜誌統計，今年前5個月為止，北台灣各縣市新建案每戶住宅平均總價大多比去年同期上揚，僅新北與宜蘭地區下滑。若以淨增總價計，以台北市增加最多，今年前5個月每戶新房子比去年同期貴約521萬元（以開價計，其他縣市同）。若以年增幅度計，則以基隆市平均貴約37％最多。住展雜誌研發長何世昌表示，隨著國內房價持續反彈，再加上新建案市場由首購逐漸轉向換屋，單價上揚與坪數放大的情況下，新房子平均總價愈拉愈高，買新建案是「早買早享受，晚買沒折扣」。

住展雜誌統計資料顯示，台北市今年前5個月新建案可售戶數共2,523戶，總案量約為1,273.38億元，平均每戶總價約5,047萬元，比去年同期的4,526萬元高5百多萬元，意味著入手北市新房子的門檻變得更高了。

何世昌指出，北市今年大多數行政區每戶新房子總價落在3千多萬至6千萬之間，購屋環境相當嚴苛，首購族若是沒有家族長輩資金奧援，想在北市買新房子是難如登天。不過，少數區域如萬華、文山等地因房價相對較低，且建案規劃的坪數偏小，總價壓在2千萬元以內，較適合首購族入手；其中，萬華區平均每戶總價最低，僅約1,667萬元，另文山區則約為1,962萬元。

年增幅最大的基隆市，今年前5月新建案每戶住宅平均總價約1,156萬元，比去年同期增約3百餘萬元，年增幅高達約37％。何世昌分析，基隆新房子總價飆高的原因與房價上漲關係不大，主因是大樓、透天產品比重高低的影響；去年前5月基隆新建案絕大多數是大樓，但今年同期透天的比重拉高，而透天厝總價動輒1,500萬以上，所以拉高了平均總價。

何世昌分析，除了基隆市以外，台北市、桃園市等區新房子總價走高，主因是房屋單價持續上漲，建案開高價的情況更加普遍，且今年釋出的新建案規劃坪數放大，也是總價帶高升的關鍵。

(時報資訊)