美股連日跌，美股期貨盤連跌三天近千點，市場恐慌情緒增溫，美國標普500 VIX跳升至29以上、大漲7％多，資金開始從股票抽離，並轉向避險工具。在台股連動、交易的富邦VIX（00677U）今（11）日也同步彈升超過7％，具有避險作用的2倍正向美債以及與各國股指連動的反向1倍ETF，均同步放量大漲。

富邦VIX於今年3月中旬市場最恐慌時，股價一度飆高至14.29元，隨後因著疫情漸趨緩，美股一路彈升，市場恐慌情緒降溫，標普500 VIX曾掉到25附近，富邦VIX股價也跌到5.23元，近日隨著美股期貨盤連三跌，今日彈升至日5.96元大漲7％以上，至1點過後成交量已超過33萬張，大幅超過前一日的18.3萬張。

此外，國泰美國道瓊反1、國泰20年美債正2、元大美債20正2、元大S＆P 500反1、FH香港反1、富邦日本反1、富邦臺灣加權反1以及元大台灣50反1等，均大漲2～3％以上。

(工商 )