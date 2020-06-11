拉美疫情Hold不住 死亡人數破7萬 13:562020/06/11 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拉丁美洲新冠肺炎疫情持續惡化，累計死亡人數在10日（周三）突破7萬人，其中墨西哥單日確診人數再創新高。 身為拉丁美洲最大經濟體的巴西，依舊是該地區疫情最嚴重的國家，已有近4萬人染病喪命，累計死亡人數在全球僅落後美國與英國。 根據拉美第二大經濟體墨西哥衛生機關報告，周三新增確診4,883人，創該國單日新高紀錄，新增死亡人數708人。目前墨西哥已有將近13萬人感染新冠病毒。 (工商 ) #全球 #死亡人數 #大經濟體 #墨西哥 #拉美 也許您會感興趣 國際熱門新聞 2020美大選》川普脫序演出自毀 共和黨擔心死了 - 國際 2020美大選》民調狂輸拜登 川普陣營要道歉反遭CNN酸爆 - 國際 美新冠確診破200萬！12州住院數暴增 1州啟動緊急計畫 - 國際 加州海灘驚見千隻老二 原來是這種生物 - 國際 川普強硬但缺戰略 暗助北京 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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