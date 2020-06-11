拉丁美洲新冠肺炎疫情持續惡化，累計死亡人數在10日（周三）突破7萬人，其中墨西哥單日確診人數再創新高。

身為拉丁美洲最大經濟體的巴西，依舊是該地區疫情最嚴重的國家，已有近4萬人染病喪命，累計死亡人數在全球僅落後美國與英國。

根據拉美第二大經濟體墨西哥衛生機關報告，周三新增確診4,883人，創該國單日新高紀錄，新增死亡人數708人。目前墨西哥已有將近13萬人感染新冠病毒。

(工商 )