新冠肺炎疫情衝擊全球，各國為了防疫，紛紛祭出「出入境限制」等類似鎖國的措施，防堵病毒擴散。全球抗疫經過了半年，對於愛出國旅遊的人來說，「搭機出國」成了暫時無法實現的願望，松山國際機場宣布將於7月2日起陸續舉辦三場「出入國境體驗活動」，帶領民眾一起「偽出國」，同時搶先參觀機場的新措施。

台北松山機場官方臉書專頁，昨在粉專上PO出活動資訊，提到即起至6月17日下午2時前，公開分享該貼文次數超過168次，就從分享的粉絲中抽出90名幸運兒，可以攜伴一起來松機出國體驗。而從活動公布後，截至今天中午12時30分，已有1508次人分享、1856則留言、1624個按讚數。

松山國際機場宣布將於7月2日起陸續舉辦三場「出入國境體驗活動」，帶領民眾一起「偽出國」。（圖／翻攝臉書）

而據《聯合新聞網》報導，台北國際航空站ROT案去年底剛剛擴建完畢，本來要開幕，但剛好碰上疫情，無法展示在國人面前。現在國內疫情趨緩，希望藉由「出入國境體驗活動」，安排民眾參觀、體驗。

松機表示，這個活動共有3個梯次，有7月2日華航遊、7月4日長榮遊、7月7日長榮遊，時間都是從上午9時到中午12時30分。每梯次有5個名額，可親自體驗自動通關。

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(中時電子報)