韓國瑜第4度抵達許崑源靈堂。（圖／中天新聞畫面）

韓市長最後一天上班！「4度」悼念許崑源

韓國瑜任內上班最後一天，8點04分從租屋處離開，沒有先進鳳辦，而是直奔許崑源靈堂，連四天悼念。接著在9點38分進鳳山行政中心辦公，下午舉辦草地音樂會，好好地跟市民朋友說再見，預計5點45分會致詞15分鐘，不過一大早就已經有不少韓粉頂著大太陽，在外面守候。

戴著口罩，韓國瑜在隨扈的陪同下，四度到殯儀館悼念已故議長許崑源。不回答任何問題，韓國瑜看向遠方，似乎若有所思，快步走進靈堂，一待就是近1個小時。

（圖／中天新聞畫面）

韓國瑜任內最後一天上班日，8點04分搭市長車離開租屋處，25分抵達殯儀館悼念，接著在9點38分時進到鳳辦，而下午3點半草地音樂會，韓市長要跟市民朋友們好好道別，他本人則是5點半會公開露面，預計45分會致詞。

韓粉：「我們都是為了正義，都是為了正義，不是為了我們個人」、「我從美國回來，（你們今天大概多少人來），應該有4、50個吧」。韓國瑜舉辦音樂會，要跟高雄市民說再見，有近50名的台中韓粉，前一晚就特地南下。

超級韓粉文山伯更是直接在現場過夜，沒去睡旅館，反而睡在桌子上，一早舞台前的4千張椅子已經擺滿，不少支持者提前卡位，頂著大太陽沒有離開，韓國瑜11日任內上班最後一天，正式畢業，盼完美轉身。

(中時電子報)