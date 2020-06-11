隨著疫情趨緩解封後，大甲媽宣布將於6月11日重啟遶境，為這片土地上的國民祈求平安，泰山油品花車當然也全力趕工，在三天內趕上遶境時程，以《泰山均衡369健康調合油》《泰山芥花油》為泰山油品代表，為後防疫時代的平安「加油」。

後防疫時代，為愛選好油

除了遶境重啟出發，祈求後疫情時代保平安，防疫觀念與「自煮健康」的觀念也要持續關注，根據市調機構的資料顯示，即使是疫情趨緩的現在，民眾在家料理的比例仍在逐漸增加，綜觀整體防疫期間的整體家用油市場，唯有玄米油及葡萄仔油才有雙位數的成長表現，因此泰山看準市場對好油需求，在疫情期間特別推出平價優質好油《泰山玄米油》，讓在乎家人健康的大廚有新的選擇。

拜拜選好油，泰山玄米油一起為平安加油！／圖由業者提供

萃取自稻米1%的精華，用玄米油為料理加分

主打「為愛選好油」的泰山玄米油，從糙米中最具營養價值的米糠皮提取油脂。每100KG的稻米才能萃取出1KG的玄米油，並須藉由專業的提取技術，保留植物固醇與僅存在於糙米中的獨特元素γ-穀維素，因此玄米油在日本受到高度關注的油種，也是日本中小學營養午餐團膳的用油之一。

《泰山玄米油》為平安加油

此次推出的玄米油，以600ml及1.5L兩個規格打進純油市場，同時兼顧用油量較少的小家庭與天天開伙的大家族，上市至今得到消費者的正面肯定，發煙點220度C，不易起油煙，不僅油質清爽又帶有些微米香，煎煮炒炸各種料理方式皆宜的特性非常適合以米食為主的中式飲食文化。「為愛選好油，泰山玄米油」目前全聯、家樂福、美廉社、頂好超市等各大通路皆有販售，泰山玄米油一起為平安加油！

(中時電子報)