舒子晨陷入合約風波，演藝事業陷危機，先前傳出手上唯一主持節目TVBS《食尚玩家》將被換角，11日節目釋出的最新海報說明一切，只見海報上《食尚玩家》主持群陣容齊全，但不見舒子晨身影，電視台對此回應，「等到舒子晨的合約問題解決後，再評估恢復通告的可能性。」

舒子晨5月被踢爆，去年底與宇朕娛樂合作推出首張個人迷你專輯《RED ANGEL》，除了米兔哥娛樂原本到年底的經紀約，為專輯另簽音樂約，但隨即傳出她私下與宇朕另簽明年度的經紀約，後起糾紛為解明年度經紀約，她透過經紀人找黑衣人上門洽談，雖事後發聲明澄清，米兔哥老闆B2也出面說明，但依舊未止血。據悉，電視台給出的理由為，舒子晨在節目上與另兩位主持人夢多及梁赫群互動不太好，所以沒有續約第二季，但資深製作人分析，最終原因還是卡在合約風波，

舒子晨在合約風暴前形象清新，其火辣身材跟好舞技，讓她擁有一群死忠粉絲，可惜捲入合約風波，形象也重創谷底。

(中時 )