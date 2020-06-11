近日在疫情解封之下，燦坤觀察消費者重拾生活動能，對家電、視聽娛樂保持高品質的嚮往。有鑒於此，燦坤於6月11日(四)至7月7日(二)推出「不悶購物節」，七大優惠讓消費者拋卻煩憂，天天享不悶好心情，擁有幸福感！

燦坤「不悶購物節」活動包含(1)指定家電滿額5000元送520回饋金；(2)指定電視買大送小；(3)合購指定螢幕2台最低6千有找；(4)學生獨享教育優惠；(5)指定空調30期0利率；(6)銀行單筆消費最高回饋8%；(7)冰箱及洗衣機5年免費延長保固等，讓消費者在今年暑假能享受家電及視聽娛樂設備帶來的極致體驗，心情不再悶！

在視聽娛樂方面，根據燦坤觀察，消費者多偏好選購4K 65吋以上大電視，對8K電視的需求亦有提高，可見消費者對娛樂生活質感更為講究。除了畫面呈現及音訊規格外，燦坤建議消費者選購時可留意機身薄型與否，以及是否具智慧串聯服務，可大幅提升使用時的體驗。

燦坤本次也攜手三大品牌ViewSonic、Acer、SAMSUNG，指定螢幕2台合購價最低66折起，只要5,588元！暑假即將到來，燦坤應援學生們順利邁向新生活，只要憑學生證明文件購買全系列螢幕，最高折10,000元。購買AOC 27型4K高畫質電競顯示器U2790VQ可現折3,000元，應援價只要4,988元。

最後燦坤將於6月12日(五)再展台南新白河店，首三日推出開幕好禮活動，包含每日前30名來店禮—東成醬油禮盒(雙醬組合)；限時限量滿額禮—6公升烤箱、負離子清淨機；及於活動期間內消費滿千即有機會抽65吋4K HDR護眼液晶電視，邀請民眾共襄盛舉。

(科技)