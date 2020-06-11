隨著疫情趨穩，悶了許久的國內旅遊市場預料將大反彈，各風景區觀光業者無不摩券擦掌、準備搶食這波旅遊市場大餅！其中，座落於日月潭伊達邵碼頭、砸下3億重金打造的「皇后古堡飯店」6/10開幕慶，推出早鳥優惠案再加贈日月潭遊湖船票，雙人房平日5,880元起，國王皇后4人型平日入住平均一人不到1,770元起搶客。

歷時5年打造的日月潭皇后古堡，以華麗古堡風格為主題，飯店外的雕花牆面、羅馬柱呈現經典歐式建築元素，飯店旁迴廊在夜晚點燈後更是浪漫，每個角落皆營造出濃濃歐式氛圍。打造出這座飯店的女主人，是台14線經營休息站的秀玉阿嬤，她見證了日月潭的興衰，期待能為家鄉付出一份心力，也因為熱愛中西方宮廷歷史，皇后古堡即是秀玉阿嬤人生夢想的集結。

千萬打造的歐式裝潢大廳，華麗宮廷風擺飾十分吸睛，訂製水晶吊燈由歐洲海運來台，而大廳空間特別挑高並引入自然陽光，以經典的皇室配色─藍與金的主色調迎接貴客的到來，黑白相間的菱格紋地板，訂製的金邊沙發擺設，牆面壁爐呈現的臨場感，完美呈現了皇宮貴族的生活日常。

在試營運期間，不只旅客，甚至有許多攝影團隊、Cosplay玩家與網紅不斷詢問拍攝場地租借的方式，奢華大廳成為皇后古堡的另一亮點。

皇后古堡共27間客房，每間房除常見的數字編碼外，更以歐洲歷史知名皇族做為房間名稱，每間房斥資百萬打造，從鑲金邊的歐風鏡、床頭的雕花設計，甚至房內燈光都充滿歐式皇宮的金碧輝煌。

此外，客房設備選用king Size床墊，亦提供精緻的在地日月潭紅茶包及精選濾掛咖啡，浴室內備有乾濕分離淋浴間及寬敞的檯面，更提供高級盥洗備品組；床頭使用的古董電話增添不少古典風情，歐式建築風格帶給旅客一場奢華的體驗。

(工商 )