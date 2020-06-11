新保(9925)今日舉行股東會，通過每股配發現金股利1.9元，股票股利0.1元。新保今年將積極推展智慧家庭、智慧門禁與智慧城市服務，提供多元化的服務以滿足市場及客戶的需求。

新保表示，近年來隨著全球科技快速進步，大數據的廣泛應用，以及AI及5G的發展，多元化的IoT物聯網服務，已經改變人們現有的生活模式，公司持續研究人工智慧應用發展，結合科技應用提供給客戶更好更便利的科技服務。

因應台灣高齡化的社會結構，成立事業群新保生活關懷公司，將健康照護服務從個人推向機構，提供健康照護、安心照護、安心接送與輔具代辦服務，引進適合機構或居家的輔具機器人及設立日照機構並且營運管理，且運用最新科技，發展智慧保全，拓展智慧門管、智慧家庭與智慧城市服務；順應產業智慧化趨勢，與鴻海子公司肚肚進行策略聯盟，跨入店面智慧營銷(PoSS)市場。

另因物聯網時代來臨，資訊安全日趨重要，我們也與關貿網路及華電聯網攜手推動資安閘門服務，為中小企業提供基本的資安解決方案與保障。積極結合關係企業與事業群資源，尋求跨界、跨業與跨虛實合作，持續開發整合AIoT服務方案。

(時報資訊)