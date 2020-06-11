日本石垣市議會提案要將釣魚台更名為「登野城尖閣」，引發我方國人強烈反彈與不滿，宜蘭縣議會11日上午經全數34席議員連署通過，將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，宜蘭縣政府表示，將會在收到縣議會正式的決議文後，以最速件處理並轉呈內政部備查。

「釣魚台正名案」的提案人國民黨籍縣議員蔡文益表示，釣魚台是宜蘭縣頭城鎮的轄區，如今日本石垣市議會卻要改名，我們的土地卻要讓日本改名，這實在很不合理，因此決定趕在石垣市議會動作之前，由我們自己先行正名並「冠上父姓」，正名為「頭城釣魚台」，門牌就是「宜蘭縣頭城鎮大溪里釣魚台路一號」。

對於縣議會全體連署通過這項正名案，宜蘭縣政府民政處長游宏隆表示，縣議會透過這樣的方式表達我方立場非常恰當，縣府將在收到縣議會的決議書後，以最速件處理並且呈送內政部備查。

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(中時 )