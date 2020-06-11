自香港國安法通過後，不少在香港的美國企業高管對於未來感到擔憂。外媒指出，如果這些美企計畫撤離香港，新加坡可能是他們唯一的選擇。

由於香港國安法的通過，美國等西方國家大表不滿，川普甚至威脅要終止與香港的特殊經貿關係。CNN報導，美國商會在香港對180家成員（約占該組織成員15%）進行一項調查，3成受訪者表示，在北京通過香港國安法後，他們正在考慮將資金、資產或商業運作轉移到其他地方，像是新加坡、雪梨、東京、曼谷和台北等。

報導指出，這些選像中，可能只有新加坡是唯一的選擇，因新加坡多年來都是東南亞最大的金融中心之一，該國政府一直在努力提高其作為商業中心的地位，且分析師經常將新加坡可兌換貨幣和適當的監管環境視為對外國公司的利多。

此外，語言也是其優勢。英文是新加坡的官方語言，而東京、曼谷和台北等城市，英文較不普及。加上新加坡的地理位置鄰近其他主要商業中心，對外企來說較有吸引力。

儘管新加坡以穩定的金融中心而聞名，但專家們強調，香港仍然是大多數企業的首選。

(中時電子報)