《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（11）日的國際新聞重點。

【1】聯合國警告 疫情可能引爆50年來最嚴重的糧食危機

聯合國秘書長古特雷斯9日警告，新冠肺炎疫情過後的經濟衰退，可能觸發全球50年來最嚴重的糧食危機，對百萬名兒童及成年人造成長遠影響，促請各國政府迅速行動，以阻止災難。

【2】美新冠確診破200萬 12州住院數暴增

美國新冠肺炎確診人數已在10日正式突破200萬人，不過隨著各州解封，當地疫情出現升溫跡象，12州的住院人數再次飆升，當中亞利桑那州（Arizona）已要求各大醫院啟動緊急應變計畫。

【3】崔順實因韓閨密門終審重罰近5億 獲判18年徒刑

韓國前總統朴槿惠因閨密干政風波入獄，而其中主角之一的崔順實（後改名崔瑞元）11日獲判18年徒刑，並被罰款200億韓元（約4.96台幣）。

【4】北韓要美閉嘴 怒嗆「可怕大事會發生」

北韓9日宣布切斷與南韓聯絡管道，美國回應「失望」，對此，北韓外務省11日痛罵美國，不要插手兩韓事務，否則將面臨「無法承受的可怕大事」，更指，如果美國想要大選順利，就乖乖「閉嘴」。

【5】捷克外長：建議議長別訪台

捷克參議院議長維特齊9日宣布將於8月底率團訪台，將是有史以來訪台層級最高的捷克官員，而曾競選總統的捷克參議員德拉霍斯同日也宣布將在10月訪問台灣，促進兩國在網路安全和防疫等領域的交流。不過對於議長的決定，不僅親陸的捷克總統齊曼透過發言人表示，「議長此行如同烏克蘭東部分離地區」，捷克外交部長派提賽克也表示，在尊重一中原則下，建議議長別訪台。

(中時電子報)