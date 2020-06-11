已連摃34期的威力彩，今（11日）日晚上又要開獎了，頭獎上看7.4億元，如一注獨得，將為今年以來最高單注獎金。此外，台灣彩券公司端午加碼活動已自6月1日起跑，本周五（12日）開獎的大樂透除頭獎保證1億外，還會續開端午加碼剩餘的87組100萬元獎項。

台灣彩券表示，今年端午節加碼由今彩539、39樂合彩率先進行連續12期的加碼活動，今彩539期期頭獎加碼至新臺幣1,000萬元，39樂合彩則是首次加碼「二合」玩法，單注獎金提高至1,500元，目前累計已開獎8期，共送出超過6,702萬元的加碼獎金。其中今彩539累計開出16注頭獎，平均每期開出2注，39樂合彩「二合」玩法累積已有104,077注中獎，中獎人次突破10萬人，平均每期都有超過1萬人次中獎，是未加碼期間的1.5倍！今彩539及39樂合彩加碼活動只到本周六（13日）為止！

另端午加碼的重頭戲，大樂透100組100萬元加碼活動從9日晚為加碼首期開獎，當期開出13組，共14注中獎，其中12注為1注獨得100萬元，2注為均分，各得50萬元。台彩公司表示，大樂透加碼第一期銷售約1.25億元，相較加碼前一個月買氣成長將近4成，包牌金額也增加71％。

(工商 )