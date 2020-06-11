新光金控（2888）旗下子公司元富證券與臺灣證券交易所共同主辦「A Post-Pandemic World: Taiwan Market Outlook」線上投資說明會，6月8～12日安排23家國內上市櫃公司，與日、港、星、馬近60位機構投資人代表線上會議，加溫外資對台股的關注，了解下半年景氣展望，進而超前部署，提升投資績效。

元富證券表示，近年來積極耕耘海外市場，協助台灣優質企業提升海外能見度，每年定期至香港、新加坡、馬來西亞、日本等地辦理海外法人說明會，成功引資進入台灣資本市場。在疫情延燒之初，元富即全面改採線上會議方式，使海內外機構投資人對台股掌握不受疫情影響。元富投顧則致力於推薦優質公司，掌握趨勢脈動，定期推出產業熱點與族群，累積推薦口碑。

在疫情仍蔓延全球、但歐美經濟已陸續解封之際，元富證券與證交所共同合作，舉辦「A Post-Pandemic World: Taiwan Market Outlook」線上投資說明會，將優質台股企業推介給國際投資人，包括日本、香港、新加坡、馬來西亞近60位機構投資人代表，透過與經營階層對談，了解下半年景氣展望，隨進而超前部署，提升投資績效。

邀約企業多為各產業領導廠商，皆具產業代表性，包含泰鼎-KY、貿聯-KY、可成、致茂、創意、聯茂、景碩、旺宏、美利達、富邦媒、南亞科、強茂、藥華藥、廣達、瑞昱、中美晶、新光金、新日興、大江、欣興、旭隼、鈺太、矽創等。

此次線上法人說明會採取現場直播及視訊等方式，除安排上市櫃公司與國內外機構法人進行線上一對一或小型會談外，亦針對參與者需求設計線上專題演講。產業專題演講橫跨近期熱門的蘋果相關供應鏈及PCB產業等。藉由多元、專業、深入的題材亮點，呈現台灣尖端企業發展潛能及特色，並進一步成為外資挹注台灣資本市場的資金動能。

(工商 )