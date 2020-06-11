近日，南寧市政府印發了《南寧市人民政府關於規範房屋租賃行為有關事項的通知》（下稱通知），對租賃房屋細節有了明確的規定。例如，人均使用面積不小於5平方公尺，一般情況下每個房間不超過2人。

《南國早報》報導，之前，大陸曾有一些「改造」出租房，比如地下室，雜物間等，居住條件差，《通知》則對出租屋的基本條件從細節上進行了規範，明確出租用於居住的房屋，應當符合建築、消防、治安、環保等方面的標準和要求，並具備給排水、供電等必要的生活條件，違反規定的，由大陸相關監督管理部門依法處理。

《通知》也規定，出租用於居住的房屋，承租人人均使用面積不得低於5平方公尺（不含走道、廚房、廁所、陽台、儲物間和地下儲藏室），且每個房間居住人數不超過2人，但承租人與同住人之間具有贍養、撫養、扶養義務關係及醫療護理等特殊情況的除外。

去年，南寧市出台了《培育發展住房租賃市場試點工作方案》，提出了鼓勵和規範個人出租閒置房源的內容，而此次《通知》對出租房屋提出了更加具體的要求，要求出租用於居住的房屋，應當以原規畫設計或經批准改建為居住空間的房間為最小出租單位，不得違反住宅設計規範對原房屋分割搭建後出租，不得變相分割出租；原規畫設計為走道、廚房、廁所、陽台、儲物間和地下儲藏室等非居住用的空間，不得出租供人員居住，單套住房改造不得加建廚房、衛生間。

通知自7月1日起施行，有效期為5年。

(旺報 )