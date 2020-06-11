今天是台灣民謠之父鄧雨賢的逝世紀念日，蔡英文總統今天以鄧雨賢創作的〈望春風〉，強調這是不分世代與族群，每個台灣人耳熟能詳的旋律。她也貼出鄧雨賢歌單連結，邀大家一起重溫鄧雨賢創作的經典歌曲，盼珍惜創作自由。

蔡英文今天在臉書表示，「獨夜無伴守燈下，清風對面吹；十七八歲未出嫁，見著少年家。」這一段〈望春風〉的歌詞，不分世代與族群，是每個台灣人耳熟能詳的旋律。

她轉貼在民進黨的發文表示，〈望春風〉與〈四季紅〉、〈月夜愁〉、〈雨夜花〉，合稱「四月望雨」，這些經典歌曲都是由台灣民謠之父——鄧雨賢所創作的作品。

鄧雨賢出身桃園客庄，1906年出生，從小就接觸民俗音樂，因欣賞歌仔戲而接觸二胡。求學時接受西洋音樂教育，也遠赴日本學習音樂。26歲創作的〈大稻埕行進曲〉開啟了創作生涯的巔峰，創作出無數膾炙人口的作品。1944年6月11日，年僅38歲的鄧雨賢，因為心肺疾病去世。

鄧雨賢的音樂創作，旋律優美讓人印象深刻，聽過就讓人能哼上幾句。也因為太受歡迎，日治時期末期推動皇民化運動，將鄧雨賢的作品改為日文的軍歌。例如：〈望春風〉被改為〈大地在招喚〉、〈雨夜花〉改為〈榮譽的軍夫〉、〈月夜愁〉改為〈軍夫之妻〉。

戰後國民黨來台，並沒有終止查禁歌曲或改編歌詞，反而更加嚴重，實施戒嚴統治、打擊本土意識，許多鄧雨賢的作品被列為禁歌。例如：明明是1938年創作的〈四季紅〉因為歌名有「紅」，被解讀是「影射共產黨」。

貼文中表示，紀念鄧雨賢，珍惜創作自由，鄧雨賢的歌曲，在台灣這塊土地上傳唱超過半個世紀，歷經無數次的演奏，橫跨的數個世代，在我們的心中產生無限的共鳴。「有言論自由，才會有創作自由。」在自由的台灣，我們可以創作任何題材，不需「自我審查」，也讓台灣成為一個更多元、友善的社會。

(中時 )