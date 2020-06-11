腳才剛採地就癱軟昏迷 4工人地下自來水管4工人沼氣中毒2人命危 13:572020/06/11 中時電子報 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市北屯區東山路一段的台鐵高架橋下，11日上午11時許，傳出有4名工人在管內工作時，傳出一氧化碳中毒。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市北屯區北屯區東山路一處自來水管更換工程工地，今(11日)中午傳出重大工安意外。有4名工人攀入地下約10公尺深的地下自來水管施工時，其中2人瞬間沼氣中毒昏倒在管道中，另2人發現同事倒地，立刻往上爬出求救，隨即產生昏眩。同事發現後立刻報警，由於工人昏迷救援困難，台中市消防局特別派出特種搜救隊員，帶著氧氣瓶深入地下管道，將昏迷的2名工人陸續救出，經緊急送醫後，2人昏迷命危進行插管治療，另2人將以高壓氧進行治療觀察。 (中時電子報) #台中市 #北屯區 #自來水管工程 #東山路 #2人昏迷 #沼氣中毒 #高壓氧治療 #命危 #自來水管更換工程 也許您會感興趣 推薦閱讀 少女每天灌奶茶 出現這些症狀後送醫搶救 21:102020/06/07 生活 社會熱門新聞 房東收租嗅到臭味 驚見年輕夫妻相擁陳屍套房 - 社會 台大教師沉痛 嘆行徑如紅衛兵 - 社會新聞 - 中國時報 不是韓國瑜 史上被媒體害最慘公眾人物 鄉民一面倒選她！ - 社會 檢察官怒轟冷氣限時害內褲濕 法律系教授林三欽力挺 - 社會 泰國70歲總裁豪擲千萬娶妻 20歲嫩妻身分成謎 - 男女 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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