台中市北屯區北屯區東山路一處自來水管更換工程工地，今(11日)中午傳出重大工安意外。有4名工人攀入地下約10公尺深的地下自來水管施工時，其中2人瞬間沼氣中毒昏倒在管道中，另2人發現同事倒地，立刻往上爬出求救，隨即產生昏眩。同事發現後立刻報警，由於工人昏迷救援困難，台中市消防局特別派出特種搜救隊員，帶著氧氣瓶深入地下管道，將昏迷的2名工人陸續救出，經緊急送醫後，2人昏迷命危進行插管治療，另2人將以高壓氧進行治療觀察。

(中時電子報)