時代力量高雄市議員黃捷罷免案，目前連署書已突破1.5萬份，正朝向第二階段2.9萬份目標前進，而黃捷罷免的最新媒體民調也出爐，同意罷免黃捷的佔15%、不參與罷免的佔68%。

據《TVBS民調中心》今11日公布「罷免黃捷及施政滿意度」最新民調結果顯示，以高雄市鳳山區民為調查對象，有75%鳳山區民眾表示知道此事，表示不知道的則佔25%。而不論民眾知不知道罷免連署，有68%表示不會參與罷免市議員黃捷的連署，有19%表示會參與，9%不一定。

值得注意的是，民調也針對「黃捷罷免案連署若通過，會不會去投票？」，有32%鳳山區民眾表示一定會去投票，16%可能會，8%表示不一定，44%表示沒有投票意願。若經換算罷免比例，約有15%鳳山區民同意投罷免票，離25%罷免門檻仍有距離。

此外，在問政表現方面的調查結果顯示，有42%民眾表示滿意(非常滿意20%，還算滿意22%)，不滿意方面佔24%(不太滿意10%，很不滿意14%)，但也有多達34%民眾表示「無法評斷」。

本次調查係《TVBS民調中心》於109年6月8日至10日所進行的調查，以年滿20歲以上高雄鳳山民眾為調查對象，抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，最後成功有效訪問樣本數為866位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點內。

(中時電子報)