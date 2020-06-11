行政院長蘇貞昌今（11）日在行政院會表示，台灣5G及智聯網（AIoT）基礎環境逐漸成形，加上中美貿易戰及新冠肺炎疫情衝擊產業鏈重組，為顯示科技產業尋求創新突破的最好時機，將與產業協力發展具特色、差異化的高附加價值產品，成為下一波產業成長新動能。

蘇貞昌聽取行政院科技會報辦公室「台灣顯示科技與應用行動計畫」報告後指出，顯示科技去年產值已達1.4兆元，約占我國GDP達8％、從業人口約15萬人，無論是大尺寸或中小尺寸、電視、車用面板，台灣產品的出貨量與產值仍維持全球第二。

蘇貞昌表示，影像顯示及半導體產業為台灣非常重要的國家經濟關鍵支助，4日院會已通過經濟部提報7年100億元的「高科技研發中心─大A+計畫」，將打造台灣成為亞洲「高階製造、高科技研發、半導體先進製程」等中心。

此外，5月22日核定5年177億元「台灣顯示科技與應用行動計畫」，盼台灣顯示科技在既有優勢基礎下，聚焦零售、交通、醫療、育樂等4大應用領域，發展先進顯示技術與應用系統，促進面板與半導體跨產業合作，使2大兆元產業能續居國際領先地位。

科技辦表示，近年來中國大陸大幅擴產，使全球顯示科技產業面臨激烈競爭，而日韓已逐步朝向高階產品發展，掌握關鍵設備與材料，台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）提出，若台灣無因應對策，預估到2030年將面臨產值下滑5000億元、就業人口流失5萬人困境。

科技辦表示「台灣顯示科技與應用行動計畫」未來5年預計投入177億元，積極推動顯示科技結合零售、交通、醫療和育樂等領域，發展系統整合解決方案，將有助於打造新技術、新應用，以及新商業模式。

科技辦表示，希望藉此實現「Beyond Display─透過新興顯示科技與應用建構2030智慧生活」願景，使台灣顯示技術解決方案市占率稱冠全球，系統方案輸出產值領先全球，智慧顯示相關供應鏈產值達2.5兆元，創造特殊差異化產品提升附加價值及台灣國際競爭力。

(時報資訊)