財政部關務署每年舉辦2次模擬國際視訊會議，聚焦「貨物暫准通關證介紹」、「新冠肺炎對空運通關的影響」、「台灣海關邊境措施對商標權之保護」，以及「海關為人類、繁榮及地球促進永續發展」。

關務署表示，海關於邊境把守國家門戶，須因應不斷變化之國際經貿環境，打造與國際接軌之優質通關環境，模擬國際視訊會議可加強英文簡報與即席問答能力。

(工商 )