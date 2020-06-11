隨著疫情穩定，6/7開始解封過新生活，民眾出門消費意願大增，中友百貨搶在振興3倍券發放前率先推出「年中慶」活動，除比照母親節檔期的化妝品優惠組合，流行服飾7折起、前7日全館滿千送百、再追加1萬份家族會員禮，最高回饋率可達16.8%，一舉將年中慶拉抬到母親節規格，預期整檔業績可望大增45%，力拼上半年業績回到持平。

中友年中慶將於6/12~6/28擴大舉辦，中友百貨副店長王勝豐表示，上半年受到疫情影響，整體業績衰退近一成；隨著6/7起政府宣佈解封，防疫規定都放寬了，大家可以恢復往常的交際及娛樂，看好這波解封消費潮，中友年中慶趁勢擴大規模，追加推出滿千送百、刷卡滿額再加送好禮，與藝術家林純如合作推出二波家族會員獨享禮。

此外，看準消費者想要出遊的渴望，推出台中順天環匯五星級酒店豪華雙人客房及行政雙人客房抽獎活動。只要於活動期間，持中友APP不限金額消費即可參加抽獎，有機會入住台中最美無邊際泳池的網美打卡聖地；另有空氣清淨機、SUZUKI Saluto 125機車等大獎，贈獎規模直逼母親節檔期。 中友年中慶在全館滿仟送佰部份，自6/12~6/18活動期間，持中友APP或中友家族卡累積消費滿額即可獲贈電子購物券，1F化妝品/2F香水櫃 滿2000送200；全館滿3000送300；名品/珠寶/大家電滿5000送500。

至於家族會員，當日單筆消費滿799元即可兌換，6/12~6/14推出「清新美味便當提罐、6/25~6/27推出「夏日出走保溫提袋」，每日各限量1600份。

此外，指定銀行刷卡滿額禮與13家銀行配合，活動期間持中友APP+指定銀行信用卡，當日於館內刷卡累積達指定門檻，即可獲得中友電子商品禮券。

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