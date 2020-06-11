李千那與李昶俊（ECHO）交往6年，今傳出李千那跟是元介一同上健身房，互動親暱，似乎有了新戀情！對此，李千那經紀人閻柔怡表示：「據我了解，千那和echo，大概在好幾個月前，就已和平分手，兩個人的感情昇華到像家人一般，還是會互相關心。但因前陣子世界疫情嚴重，所以就沒有把個人私事，拿到檯面上說。」

據友人透露，李千那跟Echo分手之後，李千那狀態不是很好，很多好朋友都會來陪伴千那，其中也有朋友，或是是元介，還會到李千那家煮東西或拿東西給她吃，也會拖著她一起健身，希望她早走出情傷。友人形容，李千那和是元介現階段交情的確很好，但應該還在友達以上，戀人未滿。

李千那是影視歌三棲的小天后，去年拍攝華視電視劇《守著陽光守著你》而與是元介相識，劇中兩人守候彼此15年終於修成正果，該劇去年6月開鏡、9月殺青，當時是元介出席活動時被夏于喬催婚，是元介透露有心儀的對象，只不過緣分未到。後來是元介也曾坦言和李千那有一場吻戲，劇本沒有設定兩人要擁吻，但他卻情不自禁的親下去，兩人也因合作這齣戲給為好友。

而是元介除了拍戲，也會寫歌，才華洋溢，對於與李千那傳緋聞，他透過經紀人劉燕玲表示：「跟千那拍戲變的更熟識交情好，她前陣子狀態不好，她需要朋友陪，我就帶她運動、吃飯，然後送她回家我就離開了。我希望不要破壞這份情誼，至於未來的事真沒有想過。」

(中時 )