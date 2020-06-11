新竹市某學校棒球隊爆出性騷擾案，市府經調查後火速祭出懲處，包括教育處長下台，校長、主任記過、教練解聘並解散球隊，受害人家屬11日再於立委鄭正鈐陪同下召開記者會，認為懲處太草率，要求市府給真相，並還給學生純淨的打球空間。

竹市某學校棒球隊傳出學長性騷擾學弟疑雲，日前並在立委鄭正鈐陪同被害人家屬召開記者會揭露後，市府在8日作出懲處，而此案適逢市議會定期會期間，幾乎所有議員在質詢時都輪番針對教育處質詢此案。

不過，受害家屬對於市府的調查過程、結果與懲處作法大為不滿，昨天再召開記者會抨擊市府。

被害人姊姊表示，此案調查太過草率，如果只是單純的性騷案，為何會搞到教育處長下台，而且馬上就把球隊給解散了，大人犯錯為何要小孩承擔，站在被害人家屬的立場只希望有1個真相，而不是剝奪掉他們快樂打球的夢想，市府要整頓的是球隊的氣氛與風氣，而不是把球隊給解散掉就當作沒這回事。

市府則表示，事件經過渲染造成標籤化的影響，為了保護孩子，解散球隊是不得不做的緊急處置，除了全面進行學生輔導工作，更全面檢視及檢討各校體育團隊的管理制度。

另，有關原球隊的小球員，市府尊重孩子及家長的意願，將協助安排是否留在原校、原班級，或輔導轉學至其他的球隊，維護打球的權益。

此外，維護孩子的運動權益，強化基層棒球發展，一直是市府努力的目標，市府會致力重整管理輔導的機制，建立更完善的教練評選、體育班考核制度，早日重建球隊。

(中時 )