台灣世界新聞傳播協會公布最新全台縣市長施政滿意度調查，16縣市由民進黨籍屏東縣長潘孟安脫穎而出，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲則是6都後段班。柯、潘11日同台行銷觀光，柯被問及有何要向第一名的潘孟安請教，柯表示，這很好啊，「現在我是最有機會進步的人。」

潘孟安11日率隊北上推銷觀光，與柯文哲談合作，要讓南客北送、北客南送。

面對民眾黨立委蔡壁如今接受廣播節目專訪稱高雄市長補選可與國民黨共推無黨籍人選，及衛福部長陳時中當市長會否孻五顆星等提問，柯文哲皆表示，今天潘縣長來，以客為尊，還是問旅遊主題有關。

有媒體問潘孟安，怎麼看柯文哲指民進黨一黨獨大、一黨專政，潘回應，每個人看法不一，他都尊重，今天還是以觀光為主題，因為討論北台灣有1000萬人口城市，希望在防疫新生活中，大家能夠前看後防疫時期的經濟發展。柯則說，「你也問個比較有營養的。」

由於潘孟安在台灣世界新聞傳播協會公布最新全台縣市長施政滿意度調查，拿到16縣市第一名，外界好奇柯文哲對潘有什麼想起教，柯說，這很好啊，「現在我是最有機會進步的人」，每個來我們學習人家優點，每天進步這樣就好。

日前蔡英文總統到基隆大啖蚵仔煎，被解讀為要把柯文哲滅掉，柯昨說他每天都吃「空心菜」，活動最後有媒體追問柯文哲會否推薦潘孟安吃「空心菜」，柯則笑回說，無聊的題目。

(中時 )