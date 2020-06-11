3月壽險淨值蒸發5,337億元，恐引爆全民保單危機？壽險公會及政大教授彭金隆駁斥此種推論，強調壽險業不會有立即擠兌危機，保戶若貿然解約，壽險公司反而會有「解約益」，同時國內壽險公司的問題有時間及機會解決，籲投資人及保戶莫過度恐慌。

同時，壽險業3月淨值雖蒸發5,337億元，但4月即已回升3,152億元，其中國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、中國人壽及台灣人壽等六大壽險公司，4月淨值回升2,730億元左右，5月再增近850億元，等於二個月六大壽險公司淨值回升數，已占3月淨值消失金額的73％以上，推估整體壽險業淨值亦已回升逾4千億元，即回到1.8兆元以上。

彭金隆強調，壽險業與銀行可能擠兌發生流動性風險不同，壽險相對有「經營韌性」，目前台灣壽險業的確有「慢性病」，這是2002年以來低利率環境造成的利差損、保單結構過度集中類定存、國外投資比重過高等問題，但不是立即會致命的疾病，但也需要時間慢慢調體質，不可能一帖藥就「藥到病除」。

但他也強調，淨值比只是反應資產、匯率短期間的風險，只要壽險公司不實現損失，市場不是長期無法回復的下跌，那麼壽險公司的淨值還是會彈升，不代表馬上就有倒閉風險。

二是保單是長期的承諾，利差損只是將壽險公司未來20、30年要支付的保險金，折現到現在，去跟壽險投資的資產價值作比較，去評估壽險公司保費收得夠不夠，彭金隆說這其中有過多的假設，其實負債有可能過度評估，假設保戶在此時解約，都要扣解約費用，壽險公司根本不用付這麼多錢，反而有解約益。

三是壽險公司投資單一標的都有限額，且保險局已採用RBC、淨值比等雙重指標即時監理，彭金隆說，現在說某一壽險公司要重押單一投資項目，大踩雷倒閉的機率極低，若是黑天鵝造成的系統性風險，壽險公司反而比銀行更穩，有時間去調整。

四是保戶有安定基金及台灣政府，在此情況下，不會再出現淨值為負的壽險公司，彭金隆強調，保戶血本無歸的機率極低。

因此彭金隆及壽險公會都強調，壽險業目前絕對沒有立即致命風險，外界切莫因不實推論恐慌，保戶若任意解約，反而損及自身權益。

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(中時電子報)