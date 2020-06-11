大甲媽遶境 蘇貞昌下達5項禁令 14:422020/06/11 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆強烈要求媽祖遶境管制落實(蘇揆臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大甲媽祖遶境晚間起駕，蘇揆今天在行政院會事先約法三章，提出5項禁令及要求。包括搶轎、鑽轎底、打菜、及轎邊人數都在管制之列。 內政部長徐國勇日前接受媒體訪問時表示，針對媽祖遶境，已溝通採取盒餐的用餐方式，並且採取實聯制，戶外保持社交距離，必要時戴口罩等等。 但行政院發言人丁怡銘轉述，蘇揆今天聽取內政部長徐國勇及衛福部長陳時中有關媽祖遶境防疫規劃後，要求防疫措施貫徹執行力，「不能鑽轎腳、禁止搶轎、不准打菜、限制轎邊人數、及實聯制」的落實。全程要緊盯維護國人半年來的防疫成果。 (中時 ) #媽祖遶境 #衛福部 #內政部 #行政院 #蘇貞昌 #丁怡銘 也許您會感興趣 政治熱門新聞 「罷免黃捷」最新民調出爐！鳳山人選擇出乎意料... - 政治 直播》「真愛高雄 珍重再見」活動登場！萬民傘挺韓市長 白色人海塞爆 - 政治 韓國瑜勸退凱道造勢？有網驚喊：他才是對的！ - 政治 韓國瑜派人勸退凱道遊行？真實原因終曝光！ - 政治 看到這景象！洛杉基揭穿防疫成功真相 大酸陳時中 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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