大甲媽祖遶境晚間起駕，蘇揆今天在行政院會事先約法三章，提出5項禁令及要求。包括搶轎、鑽轎底、打菜、及轎邊人數都在管制之列。

內政部長徐國勇日前接受媒體訪問時表示，針對媽祖遶境，已溝通採取盒餐的用餐方式，並且採取實聯制，戶外保持社交距離，必要時戴口罩等等。

但行政院發言人丁怡銘轉述，蘇揆今天聽取內政部長徐國勇及衛福部長陳時中有關媽祖遶境防疫規劃後，要求防疫措施貫徹執行力，「不能鑽轎腳、禁止搶轎、不准打菜、限制轎邊人數、及實聯制」的落實。全程要緊盯維護國人半年來的防疫成果。

(中時 )