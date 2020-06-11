為解決偏遠地區因台電接電期緩慢、設置智慧型站牌難度較高的問題，台中市議員陳世凱爭取建置太陽能電子紙智慧型公車站牌，目前包括龍井區下坪頂站、大肚區台中區監理所站等處設施已完工，將提供民眾更便利的候車環境。

陳世凱指出，龍井、大肚地區的部分路段因較偏遠，過去常接到民眾陳情、指候車亭跑馬燈的顯示時間與公車實際到站時間出現落差，有時到了候車站才發現公車已經離站、有時則還得等待許久，時間掌握上難度高，更有年長者擔心錯過公車、只能一直盯著候車亭的跑馬燈。

陳世凱說，為解決民眾候車困擾，特別爭取設置太陽能電子紙智慧站牌，此種站牌有別於傳統智慧站牌，是使用太陽能板供電、不必透過台電外接電源，且電子紙顯示器耗電低，可在無日光狀態下繼續維持運作達14天以上。

交通局日前編列90萬餘元經費，在北屯區敦化公園、大里區德芳南與中興路口、大雅區中清雅潭路口等11處建置太陽能電子紙智慧型站牌，本月完工後，陳世凱說，將可幫助市民更迅速掌握公車動態，未來盼在更多站點設置，提升候車品質。

(中時 )