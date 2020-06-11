警政署長陳家欽11日南下大甲光田醫院慰問因公受傷的員警林觀譜。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市第一線員警林觀譜日前遭歹徒衝撞受傷，目前仍在醫院治療中，警政署長陳家欽11日特地南下前往大甲區光田醫院慰問並致贈慰問金，除肯定林認真執勤，深受轄區民眾肯定外，也強調將會全力協助醫療照顧事宜。

大甲警分局大甲派出所員警林觀譜5日10時25分在執勤時發現連續闖紅燈車輛，立即往前攔查時，該駕駛因車內藏有毒品而拒絕攔查並數度衝撞騎乘機車的林員，在員警無處可閃避時僅能趴上引擎蓋，歹徒疾駛後煞車，致使員警在路面翻滾數公尺，致林員右臀骨及左小腿等處骨折，目前仍在醫院就醫治療。

因適逢防疫期間，陳家欽頒發慰問金予家屬並以視訊的方式慰勉林員，除肯定林員認真執勤，深受轄區民眾肯定外，也強調將會全力協助醫療照顧事宜。

林員家屬及視訊中的林員均非常感謝陳家欽，陳家欽表示，員警執行攔查取締勤務，一定要保持高度警覺，隨時注意民眾之異常舉止，以因應各種突發狀況。同時表示對於挑戰公權力的歹徒絕不寬貸，一定追究到底，也感謝大甲分局能在當日即將犯嫌逮捕到案；而對今日起駕的大甲媽祖繞境活動亦深具信心。

光田綜合醫院骨科部醫師嚴可倫指出，員警右大腿骨折，左腳踝粉碎性骨折，目前治療已經完成右大腿骨折鋼釘固定，左腳傷勢要等消腫後再進行第二階段的鋼板固定手術，目前腫脹有逐漸改善，預計順利消腫後就會盡快手術，術後搭配復健。因為雙腳都骨折，所以復健需要比較長的時間，會比較辛苦一點。

(中時 )