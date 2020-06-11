隨著疫情趨緩，國內大解封在即，房市也在民眾購屋信心有感回溫下，接連出現不少「秒殺建案」，包括雙北、新竹、台中等地，近1個月都有建案在公開不久後就傳出熱賣8成的消息，甚至開賣首日就收訂額滿宣告完銷，顯示國內房市在後疫情時代，依然受到買盤的青睞。

房地產市調機構近日發布代表北台灣新建案市場概況的住展風向球也顯示，5月分數來到33.2分，分數連續3個月上揚，對應燈號轉為黃藍燈，中止連五藍，為今年以來第一顆黃藍燈。指標案平均來人組數升至25.4組／周，較4月增加3.4組，顯示民眾看屋意願上升，來人組數來到今年最高點。

業者分析，北台灣房市能在疫情趨緩後快速復甦，主要原因在於極低利率環境逼出愈來愈多的購屋客，除了自用族群，也吸引投資買盤進場，甚至有搶買房的狀況出現，導致各地都有秒殺建案出現，而這些秒殺建案的特點，除了規劃符合市場需求的2~3產品之外，主要是「品牌力」、「親民價」以及「稀有性」

例如新北市新莊市區的「新莊海悅花園」也在5月底公開，已售達5成。而土城暫緩重劃區的「馥華城真」，以及竹北高鐵特定區的「惠宇謙和」兩案，都是在開賣首日就收訂額滿並宣布完銷，其中，由板橋豪宅建商推出的「馥華城真」，更是光靠粉絲之間的宣傳就賣光，而兩者的共通點，都是由在當地深耕多年的品牌建商所投資興建。

至於新店大坪林站的「城易迅」案，則是開案1個月就被在地客群搶購一空，主要是大坪林生活圈發展飽和，房市交易長期以中古屋為主，「城易迅」因是當地多年來首見的新建案，因此一推出即受到在地客搶賣，且值得注意的是，上述三案開價與成交價相差無幾，買方甚至可以說是幾乎沒有議價就下訂。

另如位於新竹介壽路上的「寶睿博第」，以距離竹科園區最近的地段優勢為訴求，雖然採不二價銷售，同樣也是僅憑竹科客層就讓2房型產品完銷的熱銷案例。

相較之下，中部熱銷建案主要在於重大建設、生活機能與地段等條件加持，讓受惠區域後市看漲，民眾看得到、感受得到、享受得到，自然吸引人口進駐，不只首購族，也激出換屋族與置產族買盤。

例如由豐邑建設於台中市東區推出的「浩瀚森之道」，就規劃地上24層、地下3層的東區最高樓新地標，加上鐵路高架化，以及擁東光園道、大興街園道第一排等條件加持，開案3個月280戶就已賣出9成。

至於由台中上市櫃建商櫻花建設推出的「櫻雄榜」跨區雙建案，也是近期相當受到市場矚目的熱銷案，其中的「群雄會」案，因位處太平區核心，且鄰近台74線太平匝道，交通優勢加上每坪不到2字頭，總價700萬的入門價吸引首購族，2房戶型也已全數完銷。

(中時電子報)