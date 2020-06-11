曾經紅極一時的女星夏禕，受美國加州浩瀚私立實驗中學聘任赴大陸招生，卻因沒有招到學生，遭校方提告要求返還酬勞1萬6666元美金及公關費11萬餘元人民幣，換算新台幣達百餘萬元，台北地院昨如數判准，可上訴。

校方提告主張，2019年2月27日與夏禕簽約，委任她同年3月1日至今年6月30日擔任藝術總監，並赴大陸招生，報酬10萬元美金，她卻自行更改頭銜為「首席代表」、修改文宣，最後不僅沒有招到學生，也沒拿單據核銷公關費用。

校方指出，夏禕違反委任義務，去年6月底已與她終止委任關係，故請求返還不當得利，即薪水1萬6666元美金及公關費11萬7462元人民幣。

夏禕抗辯，校方並未禁止她使用「首席代表」職銜，文宣也都有經過校方審核，校方用通訊軟體傳送解約通知函，理由僅有「違反雙方約定」，未具體說明違反事實，校方片面終止委任關係不合法。

但法官認為，依對話紀錄及解約函，雙方信賴關係確已動搖，且夏禕自稱持續辦理委任業務，卻沒有舉證，因此認定雙方委任契約已終止，判校方勝訴。

夏禕15年前捲入已故藝人倪敏然自殺事件，被認為姿態擺太高，對倪的感情隻字未提，也沒道歉，因此慘遭演藝圈封殺，銷聲匿跡，2年前曾在《冰冰show》節目上透露赴陸發展，退居幕後，直到與學校的官司曝光，才又躍上新聞版面。

(中時 )