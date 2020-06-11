友銓電子（5321）5月合併營收1.7億元，較上月及去年同期分別成長8.3％與77.7％，累計1-5月合併營收7.65億元，年增率亦達53.3％。友銓表示，成長動能主要來自電商業務進入旺季，且隨著疫情逐漸解封，供應鍊恢復正常，新品已正常供貨所帶動，公司將陸續推出新企劃、新商品與新品牌拓展客源，預期第二季整體表現將明顯優於上一季。

友銓第一季電商業務部份受到中國延後復工影響，但自4月起隨著供應鍊逐漸恢復正常，且公司擴大在台採購比重後，電商業務已有明顯回升，5月份更受惠電商服飾產業進入傳統旺季，且上游供應商幾已可全面正常供貨，帶動新品的上架速度與數量均已恢復正常，因此進一步推升公司電商業務再攀高，如扣除PCB相關業務，友銓電商業務5月份業績已創下歷史新高表現，占整體營收比重已達6成以上。

根據資策會（MIC）的資料顯示，網友最常網購的產品類型中，服飾配件佔約30％位居第三名。以流行女裝為主的友銓，於第二季起陸續推出春夏新品，在新品銷售組合的加強調整下，並積極與網紅，或與知名品牌異業合作推出聯名商品（旗下MEIER.Q與倩碧合作多款禮盒組），多數商品皆有亮眼的銷售表現，此外，公司今年憑藉PAZZO的品牌優勢與龐大會員數陸續推出包括寢具、彩妝等新品項，在陸續開出銷售紅盤下，亦為5月電商業務注入新一波動能。

友銓表示，看好公司在電商業務的發展性，5日董事會已通過重大決議，擬投資新台幣1.5億元收購美而快46.06％股權，取得100％完全控制權，未來期透過美而快在流行快時尚女裝的優勢，結合雙方旗下的知名品牌，定期推出新企劃，上架新商品，穩定並開拓新消費族群，以拉高公司在國內女裝電商服飾市場的佔有率，並提升公司獲利。此外，在供應鍊斷鍊此最大不確定性已解除後，公司對下半年營運表現持樂觀審慎態度。

(工商 )