受到疫情影響，3、4 月許多民眾選擇宅在家中，以至於網購與外送的數量攀升，此現象也顯現在3、4月發票中獎件數中。財政部公布的3、4 月統一發票中獎清冊中，有消費者於 Yahoo 購物獲得千萬特別獎，另一名消費者則是於蝦皮商城購買女鞋對中 200 萬元，他們都是因為網路購物而幸運對中大獎！

發票存摺發票數據庫更進一步顯示，這次開出中獎發票件數前十名的店家有電商、外送平台、應用程式與虛擬貨幣交易，其中電商平台就佔了五名、外送平台則是佔據兩名、應用程式平台也位列前十，由此可見民眾宅在家最常花錢在網購、玩手機、叫外送，也讓這三類產業銷售量達到新的高峰。

以電商平台來說，開出最多中獎發票的前十名依序是樂購蝦皮、Momo 購物網、Yahoo 奇摩 、開店平台 91 App、Pchome、網路書城博客來、創業家兄弟的松果購物與生活市集、東森 ETmall、樂天購物以及網購服飾品牌 Lativ 等電商平台，反映出幾間電商平台在疫情期間的競爭激烈，也代表民眾對電商的依賴程度居高不下。

外送則是由台灣兩大外送平台 foodpanda 以及 Uber Eats 分別佔據兩名，除了網購與外送中獎件數提升外，遊戲也是受益產業之一，民眾宅在家玩遊戲，並透過應用程式購買遊戲點數或是下載付費遊戲，也讓兩大應用程式平台擠進前十名。

最後，發票存摺提醒大家，不論是網購、叫外送或是購買應用程式，都要記得將會員載具歸戶，才不會與獎金擦肩而過。像是應用程式 Google Play 和 App Store 以及外送平台 Uber Eats 都是屬於跨境電商可以透過信箱快速歸戶，其他網購平台也都可以使用發票存摺 App 中的載具管理功能歸戶，讓消費資訊一目瞭然，也不用再怕錯過大獎！

(工商 )