德意志銀行經濟研究部門最新分析，新冠疫情在歐洲地區、G10國家的擴散與控制結果，顯現德國比其他許多國家更快地控制疫情，亦是G10國家中感染死亡率最低的國家之一，德國政府財政政策在疫情期間轉向，以防止經濟擴大損失，這項作法讓德國比其他許多國家能更好地度過疫情危機。

德銀經濟研究部首席經濟學家David Folkerts-Landau認為，德國社會具有強烈的集體韌性，這是德國的優勢，亦是此次抗疫成功的關鍵。而德國的經濟和醫療政策，能讓歐盟及其成員國的分享經驗。

David Folkerts-Landau的研究團隊估測，德國2020年的經濟衰退，將不會像大多數其他工業國家那樣嚴重，而且，一旦克服了疫情衝擊，抵禦危機的能力與經驗也將進一步提高德國在主要工業經濟體中的相對地位。

德銀經濟研究團隊認為，從中期來看，此波疫情的得當處理，將加大德國在歐洲貨幣聯盟（EMU）、歐盟內部的地位，對其他歐盟成員國有意奪權過程形成莫大壓力。

(工商 )