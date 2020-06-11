彰化縣二水鄉１名79歲老婦，昨天晚間10點拄著拐杖外出後，就沒有回家，家長擔心意外12點左右報警，沒多久在海豐路八堡圳旁發現疑似老婦的拖鞋與拐杖，隨後投入大批警消下水搜索，但從今天凌晨搜索至今，仍然未尋獲老婦蹤影，警消仍全力搜救中。

彰化縣消防局表示，11日凌晨12點28分接獲民眾報案，彰化海豐路八堡一圳有看到一雙拖鞋，懷疑是有民眾跳水，抵達現場後發現有疑似溺者的拐杖、鞋子等，隨後調派附近共9個分隊，34名警消、及橡皮艇等下水搜查。

警消仍不放棄，下午將著重在中下游及可能遺漏的部分，加強搜索。（圖／彰化縣消防局提供）

彰化縣消防局第二大隊回應，經調閱相關監視器畫面，10日9點40分左右，有發現疑似落水婦人，出現在遺留拐杖與拖鞋的附近，身穿紅色長袖上衣，花色長褲，身高約150公分左右，目前持續朝社頭新雅路土地公廟、員林大排、愛買沉沙池、大西國小水閘門等處加強搜尋。

據了解，79歲魏姓婦人疑似有憂鬱的傾向，10日晚上10點外出後就不見蹤影，家屬心急等不到人，凌晨通報警消協助搜尋，但從今凌晨至今，警消沿著排水溝，一路搜索到中下游，都未尋獲婦人蹤影，但警消仍不放棄，下午將著重在中下游及可能遺漏的部分，加強搜索。

目前持續朝社頭新雅路土地公廟、員林大排、愛買沉沙池、大西國小水閘門等處加強搜尋。（圖／彰化縣消防局提供）

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(中時電子報)