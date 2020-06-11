新北市年輕主持群與市長侯友宜輕鬆有趣的互動，共同行銷黃石中繼市場。（新北市新聞局提供／葉德正新北傳真）

新任副發言人戴湘儀從新聞界轉換跑道，挑戰社群影音拍攝。（新北市新聞局提供／葉德正新北傳真）

目前在新北市府民政局服役的陳奕拍攝多部市政宣傳影片，效果絕佳。（新北市新聞局提供／葉德正新北傳真）

新北市新聞局強化與網路世代溝通，11日公布全新社群媒體主持群陣容，網羅民政局替代役男、藝人陳奕、由主播轉任市府副發言人的戴湘儀，和「我的新北市」粉專直播節目「阿區來午餐」主持人蔡畹鎣和王子禾，一起行銷新北市。

新北市新聞局長蔣志薇表示，四位主持人各具特色，平均年齡約30歲，分別來自影視圈、新聞界及遊戲新創圈等，新任副發言人戴湘儀過去擔任主播，面對鏡頭並不陌生，親切的笑容吸引不少網友關注。

蔣志薇說，陳奕服役之前有「戲劇王子」之稱，在服役期間已經為民政局拍攝多支宣傳影片，表現亮眼，而王子禾來自遊戲新創圈，帶著多年新媒體經驗為公部門行銷注入業界活水，加上時常與市長侯友宜直播、有絕佳互動默契的新聞局科員蔡畹鎣，四人搭配主持可望為新北市府增添不同的風貌。

四人首次合作從新北板橋黃石中繼市場出發，陳奕說，過去對侯市長的印象是覺得他的經歷好適合拍成電影，現在見到本人，感覺市長相當踏實完全沒有架子，而且能感受到在市長帶領下，所有市府團隊認真的為市民拚市政工作。

從主播轉換跑道的戴湘儀表示，四個人一起主持，團隊合作相當有趣，和過去一個人播新聞的感覺很不同。王子禾說，主持群為求完美演出，特地於拍攝前一日先來場勘，除了事先與各攤商聊天認識，也順便買了幾份特色美食和同仁分享。

蔡畹鎣則大讚市場內「愛淋現榨果汁冰沙」料好實在，要來到黃石中繼市場的民眾千萬別錯過，也爆料當天拍攝完後陳奕買了一大盒白斬雞回家孝敬母親，被眼尖的攤商認出要求在牆上簽名，相當受歡迎。

蔣志薇說，感謝民政局長柯慶忠借將，讓主持群更完整，希望市政行銷年輕化能帶給民眾青春活潑的氣息，未來將持續推出創意影音與市民朋友們在線互動，並挖掘市府潛力新星一起以輕鬆、趣味、有記憶點的方式推動市政。

(中時 )