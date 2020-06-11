台北市長柯文哲最近評論民進黨絲毫不客氣，民進黨前立委段宜康今酸，柯市長最近火氣很大。「不曉得是不是因為他也發現：即使韓國瑜已經被罷免了，全國的支持度，還是勝過柯文哲」。

此外，日前柯文哲評論民進黨「一黨專政」；段宜康昨天也在臉書指出，「柯文哲知道什麼叫一黨專政嗎？」

他說，過去中國國民黨一黨專政，柯文哲只顧著埋頭讀書考試，對一黨專政視而不見。現在中國共產黨一黨專政，柯文哲選擇和他們把臂言歡，對一黨專政視而不見。

他說，「韓國瑜和柯文哲都很討厭我。我講一下自己對他們的評價」；我覺得韓國瑜是個有些小混混味道的機伶鬼，逮到機會就東撈一些、西揩一點。反應快、口條好，胡說八道也臉不紅氣不喘。其實就是個比較惹人厭的韋小寶。

但他說，柯文哲不一樣。柯市長這個人乍看樸直忠厚，其實沒什麼價值原則，只要符合自己的利益，強梁暴徒也可以稱兄道弟；一旦擋到他的路了，過河拆橋更絕不手軟。

他認為，「柯文哲不是韋小寶，比較像江別鶴。」

(中時 )