消費模式改變，信用卡成為錢包必備品，但有網友分享，想申辦新卡，卻因已持有60多張卡而慘被拒絕，引起討論，內行網友則表示，恐是「收入太低」和「該分行不缺業績」這兩原因影響，銀行會怕啊！

有網友在PTT上發文表示，想要在某銀行申辦信用卡，沒想到卻因持有60張的信用卡，而被說太多，因此慘遭拒絕，銀行工作人員表示，需要剪到10張以下，才有可能通過，也讓原PO好奇詢問，請問有人遇過類似的情形嗎？

貼文立刻引起網友討論，「台銀不核我卡給的理由也是一樣，信用卡太多XD」、「換一家分行，這家分行毛太多，顯示不缺業績，換一家正解」、「 如果超過一半一段時間沒刷，有機會被擋」。

此外，有網友指出，原PO的月收入僅3萬元，申請不過恐怕不是卡片數目的問題，而是你月收入太少，財力普通，還辦了60多張卡片，銀行會怕。另有網友建議，增加收入是正解，太在乎回饋甚麼的，人生會歪掉。

對此，財團法人金融聯合徵信中心指出，持有的信用卡張數多寡與信用風險沒有顯著的關聯，因此聯徵中心並未將信用卡張數納為影響評分的項目，故持有信用卡張數的多寡並不會影響信用評分。

(中時電子報)